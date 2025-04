Obywatelskie zatrzymanie w Białogardzie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Pijany, bez uprawnień i polisy OC - obywatel Indonezji trafił do aresztu.

Do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy Toyoty, doszło na stacji paliw w Białogardzie - mówi asp. Kinga Plucińska-Gudełajska z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.



- 38-letni mężczyzna obywatel Indonezji został zatrzymany, wydmuchał blisko 1,5 promila alkoholu. Ponadto nie posiadał uprawnień do kierowania oraz aktualnej polisy OC - mówi asp. Kinga Plucińska-Gudełajska.



Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł