Jest sposób na dzikie przejście przez tory

Ma być bezpiecznie i komfortowo. Jedno z najbardziej dzikich przejść przez tory w Szczecinie wreszcie przestanie takim być. Nad torami przy Technoparku najprawdopodobniej pojawi się kładka, która połączy ulicę Chopina z Parkiem Karpińskiego.

Okoliczni mieszkańcy, którzy codziennie korzystają z nieformalnego skrótu, o kładkę zabiegali od lat. Jak mówi szczeciński radny Andrzej Radziwinowicz, kiedy ruszy SKM-ka, kładka tam jest niezbędna.



- Są dni, gdzie tam przychodzą setki ludzi, bo to są pracownicy Technoparku. Rodzice z małymi dziećmi, którzy przychodzą do parku, na plac zabaw, to są uczniowie szkoły, którzy przechodzą tamtędy. Przechodzą tamtędy wszyscy i nikt tego nie może zatrzymać - mówi Radziwinowicz.



- Inwestycje sfinansuje Miasto - dodaje Radziwinowicz. - Tak, przegłosujemy to na pewno. Mamy większość. Te 350 tysięcy pójdzie na tę ważną inwestycję, dokładnie na program funkcjonalno-użytkowy. Mam nadzieję, że jak on będzie gotowy, stworzymy jak najszybciej projekt, a potem jak najszybciej wbijemy przysłowiową łopatę i zbudujemy ludziom tą mega potrzebną kładkę.



Przy budowie kładki planowany jest remont ulicy Cyfrowej. Poprawkę do budżetu muszą przegłosować jeszcze szczecińscy radni. Decyzja zapadanie na najbliższej sesji w przyszłym tygodniu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski