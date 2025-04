Rolnicy martwią się suchą wiosną

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Na deszcz czekają, jak na zbawienie. Rolnicy martwią się, że sucha wiosna nie przyniesie plonów.

Jeśli nie przyjdzie deszcz, latem może być drożyzna. To czas na intensywne podlewanie ogrodów warzywnych. Najgorzej mają ci, którzy sieją zboża.



- Bardzo źle to wypada przy takich temperaturach wczesną wiosną. Na deszcz czekają nie tylko ogrodnicy i sadownicy, ale też zbieracze grzybów, jagód. W lesie susza. - Niedobrze dla rolników, bo wszystko wysuszy się, plony się nie udadzą, warzywa się nie udadzą. Jeśli deszczu nie będzie, to nasiona wyjdą późno. Słońce może powypalać to wszystko. Drożyzna będzie i trzeba podlewać. - Rośliny potrzebują wody, żeby wykiełkować, wyrosnąć, bo o ile w późniejszym okresie, jeżeli w polu są związki organiczne, to roślina sobie da radę, ale w momencie kiełkowania i kiedy musi troszkę wyrosnąć, to jednak jest ciężko - mówią rolnicy.



Synoptycy zapowiadają obniżenie temperatury, jest też szansa na opady.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski