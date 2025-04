Gdzie szukać pomocy lekarskiej w święta? [ZDJĘCIA]

Ból brzucha, zęba albo gorączka. Choroba nie wybiera terminu i gorzej możemy się poczuć także w święta. Gdzie szukać wtedy pomocy medycznej? - Na SOR wybierajmy się w ostateczności - przekonuje rzecznik szczecińskiego szpitala wojewódzkiego Tomasz Owsik-Kozłowski.

- Na pewno SOR nie będzie dla nas odpowiednim miejscem, jeżeli na przykład podejrzewamy u siebie przeziębienie, jeżeli borykamy się z niestrawnością, co podczas świąt na pewno może mieć miejsce. Wtedy rzeczywiście odpowiednim dla nas adresem będą punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - dodaje Owsik-Kozłowski.Na terenie województwa zachodniopomorskiego działa 29 placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.Adresy wszystkich punktów można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia - przypomina dr Magda Wiśniewska ze Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.- Jeżeli w tym czasie zdarzą się nam jakieś dolegliwości zdrowotne, typu bóle brzucha, biegunka, nudności, złe samopoczucie, gorączka czy jakieś inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, to zapraszamy Państwa przede wszystkim do korzystania z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, która będzie działać przez 24 godziny na dobę - dodaje Wiśniewska.Gdy poczujemy się źle, możemy się także udać do dyżurnych aptek, które oferują leki łagodzące codzienne dolegliwości.W Szczecinie całą dobę działa apteka przy al. Wyzwolenia.Edycja tekstu: Kamila Kozioł