Zakupy na ostatnią chwilę. "Święta bez białej kiełbasy, to się nie liczy" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Biała kiełbasa, swojskie jaja i pieczywo - to te produkty kupują szczecinianie tuż przed świętami.

Sprawdziliśmy, jak radzą sobie mieszkańcy miasta z zakupami na ostatnią chwilę. -



- Wcześniej coś się kupiło, ale dzisiaj jest wolne, więc postanowiłam, że dzisiaj jeszcze skorzystam "na świeżo". Wszystko do koszyczka, wędlinki, warzywa na sałatkę jarzynową, jajeczka. - Po truskawki przyszedłem, a tak to mama się zajmuje zakupami, więc pewnie biała kiełbasa będzie, żurek. Takie tradycyjne jedzenie, jakieś ciasta. - Musi być. Święta bez białej kiełbasy, to się nie liczy. - To tata robi, my tylko stoimy w tej kolejce. Mama ma listę, ja tutaj jestem tylko od noszenia toreb, więc ja po prostu chodzę grzecznie, pakuję do toreb i noszę. Jakiś chleb zdrowy. Pani, która tutaj sprzedaje pod bazarkiem rzeczy z włóczki, takiego fajnego kogucika zrobiła. - Szczypiorek, pietruszkę, jabłka, czyli to, co jest wszystko potrzebne na świąteczny stół - mówią szczecinianie w wirze przedświątecznych zakupów.



Według badania firmy Provident, za przygotowanie świąt Wielkanocnych zapłacimy w tym roku średnio niecałe 590 zł, to o 30 zł więcej niż w ubiegłym roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski