Świąteczno-wiosenne sprzątanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zamiatanie, ścieranie kurzy i oczywiście mycie okien. W wielu domach trwają ostatnie porządki przed świętami wielkanocnymi. O to czy szczecinianie zdążyli wypucować swoje mieszkania na święta pytała nasza reporterka Weronika Łyczywek.

- Jesteśmy na etapie przeprowadzki, więc nie mamy posprzątanego mieszkania, jeżeli chodzi o święta. - Posprzątałem balkon, teraz przenoszę krzesła z piwnicy i szykuję balkonik na wiosnę i na lato. A okna? - pyta redaktorka. - Będą myte. - Wcześniej były naprawdę porządki, pastowanie podłóg, froterowanie. Teraz odkurzacz odkurzy, pralka wypierze, zmywarka wymyje naczynia, no najgorzej to trochę przy garnkach. - U mnie akurat teraz moja narzeczona sprząta, bo ja ulicę sprzątam - mówią szczecinianie.Takie zwyczajne wiosenno-świąteczne porządki mają głębszy sens, tłumaczy socjolog z Uniwersytetu Szczecińskiego Robert Bartłomiejski.- Porządek poszerza naszą perspektywę poznawczą. Jest nim otwartość na siebie, radość ze wspólnego przebywania, ze wspólnie spędzonych świąt. Daje nam spokój. To nowe otwarcie łączy się z nową porą roku i reintegracją rodzinnego zespołu - dodaje Bartłomiejski.Tradycyjnie generalne sprzątanie przed świętami miało przepędzić z domu choroby, złe duchy, smutek i oczyścić dom ze wszystkiego, co złe.Edycja tekstu: Kamila Kozioł