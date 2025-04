Warsztaty dla osób stosujących przemoc ruszają w Szczecinie

Fot. pixabay.com / Pavlofox (CC0 domena publiczna)

Nauka radzenia sobie z agresją i rozwiązywanie konfliktów bez ich eskalacji - to cel warsztatów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

W szczecińskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie trwa nabór do nowo otwierającej się grupy.



- Zajęcia opierają się na dostrzeganiu problemu i poszukiwaniu rozwiązań w oparciu o zasoby jakie dana osoba posiada - tłumaczy psycholog prowadząca zajęcia Małgorzata Grochocka. - Każdy człowiek jest pełen zasobów. Nawet ten, który stosuje przemoc, to stosuje tą przemoc po coś. Czyli, żeby zaspokoić swoje potrzeby. My szukamy innych rozwiązań poza przemocą, żeby tę potrzebę mógł zaspokajać w taki sposób, żeby nie miał za to w swoim życiu kłopotów.



- Zajęcia są prowadzone w systemie wzajemnego zaufania, z zachowaniem tajemnicy zawodowej psychologa - podkreśla rzecznik MOPR Maciej Homis. - To są grupy wsparcia, czyli to nie są warsztaty sformalizowane, które właśnie mogą wiązać się z konsekwencjami. To są warsztaty dla osób, które albo muszą podjąć taką pracę nad sobą ze względu na nakaz sądowy, albo które właśnie z własnej woli chciałyby popracować nad zmianą swojego funkcjonowania.



Nabór do grupy trwa do 23 kwietnia, zapisać można się telefonicznie, dzwoniąc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.



