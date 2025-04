Nowe pociągi pojadą do Świnoujścia

Więcej połączeń kolejowych i bezpośrednie kursy między Świnoujściem a Warszawą. O tym, że do kurortu pojedzie w wakacje Pendolino, poinformował wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

My sprawdziliśmy, dlaczego samorząd Świnoujścia zabiegał o wprowadzenie do rozkładu jazdy szybkiego pociągu i co zmieni większa liczba połączeń.O dodatkowe połączenia kolejowe starała się Joanna Agatowska prezydent Świnoujścia, która ma nadzieję, że turyści zamiast samochodem, do kurortu przyjadą pociągiem.- Ta informacja przekazana nam przez pana ministra również jest bardzo pozytywnym elementem poprawy dostępności komunikacyjnej dla turystów, kuracjuszy, którzy będą korzystali z naszej oferty, właśnie nie wykorzystując środków transportu osobistego, jakim są samochody osobowe. Bardzo stawiamy na ochronę klimatu - mówi Agatowska.Arkadiusz Marchewka, minister infrastruktury zapewnia, że pociągów będzie więcej.- PKP Intercity podjęło decyzję o uruchomieniu nowych połączeń. Zostanie tutaj przedłużone Pendolino, pojedzie nowy pociąg z Wrocławia. W sumie tych połączeń w ciągu doby będzie 12 - dodaje Marchewka.Nowe połączenia mają być dostępne od wakacji.Edycja tekstu: Kamila Kozioł