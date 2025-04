Nie zostawiajcie dzieci i zwierząt w samochodach - policja apeluje

Pamiętajmy, aby nie zostawiać dzieci i zwierząt podczas upałów w samochodzie - apeluje Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Jak mówi nadkomisarz Mirosława Rudzińska, temperatura w pojeździe pozostawionym na słońcu może być o 20 stopni wyższa, niż ta na zewnątrz.

- Wszyscy wiemy, jak działa pojazd wystawiony na słońce. Jest to po prostu piekarnik i w sytuacji, kiedy nie ma pobliżu właściciela, policjanci wybijają szyby w takim samochodzie - mówi Rudzińska.



W tym tygodniu mieszkanka Mierzyna zatrzasnęła swoje półroczne dziecko w samochodzie -dodaje Rudzińska.



- Pani dłużej nie zastanawiając się, powiadomiła służby i policjanci natychmiast przyjechali i zareagowali, także tutaj ta postawa mamy była odpowiednia. Apelujemy o to, aby jeżeli Państwo widzicie taką sytuację, natychmiast alarmować służby i będziemy reagować. Przede wszystkim będziemy starali się chronić życie - apeluje Rudzińska.



Za nieumyślne narażenie dziecka na niebezpieczeństwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł