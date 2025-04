Międzypokoleniowe warsztaty w Książnicy Pomorskiej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Owoce tych międzypokoleniowych warsztatów trafią na świąteczny stół, ale nie nadadzą się do jedzenia.

Wielkanocne dekoracje stworzyli uczestnicy zajęć w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej. Każdy z nich otrzymał drewnianą podkładkę w kształcie jajka, którą mógł pomalować według własnego pomysłu.



W proces twórczy zaangażowali się zarówno seniorzy, jak i dzieci.



- Mam okazję namalować coś, czego nigdy nie mogłem. - Ja robię zająca, który mi zajmie kilku minut. - Moje trafi do domu na wystawę - mówią dzieci.



- Chętnie przychodzimy, bo one są tak cyklicznie, co jakiś czas organizowane różne i malujemy wedle uznania, gustu - przyznaje seniorka.



W warsztatach wzięło udział 18 osób.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł