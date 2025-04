Pochmurny i deszczowy weekend, za to w poniedziałek będzie ciepło

Wielkanocna pogoda w Zachodniopomorskiem pod znakiem słońca, deszczu i burzy.

Edycja tekstu: Michał Król

W sobotę raczej wskazany długi rękaw, ale nie obejdzie się bez parasolki - mówi Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW.- W województwie zachodniopomorskim w sobotę jeszcze zachmurzenie duże. Możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura od 10 do około 13 stopni. Wiatr na ogół południowo-zachodni i umiarkowany - mówi Prasek.Na świąteczny spacer najlepiej wybrać się w niedzielę.- W niedzielę już spora dawka promieni słonecznych, temperatura nawet lokalnie do 19-20 stopni. W lany poniedziałek w godzinach popołudniowych spodziewamy się wzrostu zachmurzenia i możliwe przelotne opady i burze. Temperatura do 21 stopni - mówi synoptyk.We wtorek po lanym poniedziałku w Szczecinie chmury będą przeplatać się ze słońcem. Temperatura wyniesie około 19 stopni z możliwymi opadami deszczu.