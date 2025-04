Dziś w Kościele Wielka Sobota. To czas, kiedy Jezus zstępuje do otchłani

W kościołach trwa święcenie pokarmów, a wieczorem rozpocznie się najważniejsza liturgia w roku - Wigilia Paschalna z czytaniami opisującymi całą historię zbawienia i z wieloma symbolami.

Woda i ogień są elementami katechezy w dwóch częściach liturgii Paschalnej: liturgii światła i liturgii chrzcielnej. Pierwszy symbol to ogień - mówi ks. Piotr Sobczyński z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie.- Tego co wchodzi w ciemność, tego co rozprasza mrok. I to oczywiste jest nawiązanie do Jezusa, który wchodzi w śmierć i ją pokonuje, który chce być zaproszony do naszego życia w te różne ciemne miejsca, żeby też tam zapalać to światło, swoim zmartwychwstaniem. tą nadzieją - mówi Sobczyński.Drugi symbol to woda.- Niezbędny element Chrztu Świętego, w którym zmywany jest grzech pierworodny, ale też jesteśmy włączeni, zanurzeni w Chrystusa, przez Chrzest Święty. W jego życie, w jego śmierć i to co kluczowe, w jego zmartwychwstanie - mówi ks. Piotr Sobczyński z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie.O godzinie 21 Wigilii Paschalnej w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie będzie przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel.