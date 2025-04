Szczecinianie odwiedzają tradycyjne Groby Pańskie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Symbolizują mękę pańską i zmartwychwstanie. Wierni oprócz święcenia pokarmów odwiedzają także Groby Pańskie w kościołach w całym Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Wystrojone kwiatami, a także z dodatkowymi symbolami, mają przypominać o śmierci Chrystusa, w oczekiwaniu na jego zmartwychwstanie - mówi ks. Dariusz Knapik, proboszcz Bazyliki Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.- Przenosimy Najświętszy Sakrament, a wierzymy, że jest w nim żywy, obecny Jezus Chrystus, właśnie do grobu. Tyle że ten welon, który okrywa monstrancję, przypomina nam o tym, że właśnie Chrystus jest w grobie - mówi Knapik.Również wierni prawosławni odwiedzają dziś Grób Pański, choć różni się on od tych spotykanych w kościołach katolickich - mówi ksiądz Paweł Stefanowski, proboszcz parafii św. Mikołaja w Szczecinie.- W kościele prawosławnym nie ma wyobrażeń rzeźbionych. Znaczy nie ma rzeźb, nie ma figur, figuralnych przedstawień Chrystusa, więc w naszym grobie leży Chrystus wyobrażony na ikonie. Ta ikona zwana jest płaszczenicą albo całunem - mówi Stefanowski.W kościele katolickim w czasie liturgii Wigilii Paschalnej welon zawieszony na monstrancji znika, co symbolizować ma zmartwychwstanie Pańskie.