Przyjechali na święconkę konno [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nie wszyscy święcą pokarmy w kościele, niektórzy robią to wśród koni w ośrodku jeździeckim.

Na szczecińskim Osowie w stajni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbyła się - tradycyjna już - konna święconka. W koszyczkach wielkanocnych, oprócz kiełbasy albo jajek, pojawiły się też marchewki i jabłka, czyli smakołyki dla koni.



W tym wydarzeniu ciekawe jest to, że nie tylko święcenie jest w kościele, ale także, że może być z różnymi zwierzętami.



- To coś nietypowego dla mnie, coś zupełnie nowego, ale na pewno ciekawego. - To jest Partykuła, jest ona bardzo kochana, jednak ma silny charakter i trzeba umieć do niej podejść. Może czasem ugryźć. - Bardzo lubię konie, to są moje ulubione zwierzęta. - Bardzo grzeszny konik, trzeba było trochę ją "odgruzować", ale teraz jest cała biała... - mówili konarze i uczestnicy święconki.



- To jest okazja do połączenie naszej społeczności Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego, samych jeźdźców, ale również mieszkańców Szczecina - podkreślał Robert Palacz, kierownik Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT w Szczecinie.



"Konna święconka" odbywa się na szczecińskim Osowie od ponad 20 lat.



Autorka edycji: Joanna Chajdas