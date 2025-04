Dużo wczasowiczów przyjechało na święta do Świnoujścia [ZDJĘCIA]

Tłumy turystów nad morzem! Święta Wielkanocne sprzyjają wypoczynkowi nad Bałtykiem.

Zajrzeliśmy do Świnoujścia, by sprawdzić, jak wczasowiczom mija Wielkanoc i czy między spacerami wzdłuż plaży mieli czas na zrobienie pisanek.- Skąd ten pomysł, żeby Wielkanoc w Świnoujściu? - pyta redaktorka. - Po prostu pierwszy raz byliśmy, spodobało nam się i dlatego to powtarzamy. W domu wczasowym, gdzie jesteśmy, tam właśnie robią taki stół świąteczny ze święceniem, także tradycje zostają zachowane. - Nawet konkurs pisanek jest. Zrobią państwo jakąś? - dopytuje redaktorka. - No chyba nie mamy zdolności plastycznych, ale robią bardzo ładne niektórzy. - Po świętach wracamy dopiero, no jest pięknie. Będzie święcone jajeczko. Nie trzeba przy garach gotować. Idziemy na gotowe i wypoczywamy - mówili turyści.Trzeba dodać, że wypoczynkowi sprzyja również pogoda.Edycja tekstu: Kamila Kozioł