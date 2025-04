Ulicę Lubczyńską czeka kolejny remont

Kolejny mostek na ulicy Lubczyńskiej w Szczecinie do przebudowy. Jak poinformował zastępca prezydenta Michał Przepiera remont tego obiektu prawdopodobnie rozpocznie się tuż po wakacjach.

- Jeden mostek na Lubczyńskiej został zrobiony, a będziemy za chwilę realizować kolejny, dlatego że udało nam się pozyskać wysokie dofinansowanie. To podkreślę, jest droga wyjścia do tego, aby całkowicie zmodernizować ulicę Lubczyńską do wysokości ulicy Kniewskiej, podobnie zresztą ulicę Goleniowską - tłumaczy Przepiera.Koszt planowanej inwestycji to kwota około pięciu milionów złotych.Edycja tekstu: Kamila Kozioł