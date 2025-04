Wielkanocne śniadanie w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Około 200 osób wzięło udział w największym wielkanocnym śniadaniu w Kołobrzegu. Świąteczne spotkanie zorganizowane zostało w miejscowej hali Milenium. Miejskie spotkanie wielkanocne to kontynuacja idei Wielkanocy dla Samotnych.

Formuła tego wydarzenia została rozszerzona – mówi Kamil Barwinek koordynator akcji.



- Zapraszamy przede wszystkim osoby starsze, samotne, w trudnej sytuacji życiowej, ale każda osoba, która chce może przyjść za siąść do tego stołu, przychodzą też rodziny - mówi Barwinek.



Przygotowania do tego dnia trwały od wielu tygodni. Rozpoczęły się od zbiórki darów, a ostatnie dni to intensywna praca grupy wolontariuszy zarówno w kuchni, jak i przy dekoracji sali.



Wszystko się udało – potwierdzają uczestnicy spotkania.



- Jesteśmy pierwszy raz. Bardzo fajna hala, przygotowane jest wszystko elegancko. Na przyszłość będziemy korzystać z takiej opcji. - Przepięknie jest, mi się podoba. Doceniam tę pracę - mówią uczestnicy.



Jest to siódma edycja wielkanocnego wydarzenia w Kołobrzegu. Jedzenie, które pozostało, trafi do lokalnej lodówki społecznej.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł