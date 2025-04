Wielkanocna pomoc medyczna - gdzie się zgłosić

Ból brzucha, przeziębienie lub gorączka. W tracie świątecznych dni także możemy liczyć na pomoc medyczną. Gdy poczujemy się źle pierwsze kroki należy kierować do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - radzi dr Magda Wiśniewska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

- Szpitalne oddziały ratunkowe jak sama nazwa wskazuje, służą przede wszystkim do ratowania ludzi, czyli zgłaszają się tam osoby w bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia. Dlatego nie generujmy kolejek na SOR-ach podczas tych najbliższych wolnych dni i naprawdę zachęcam Państwa do zgłaszania się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej - mówi Wiśniewska.Gdy poczujemy się źle, możemy się także udać do dyżurnych aptek, które oferują leki łagodzące codzienne dolegliwości. Całodobowo otwarta apteka w Szczecinie znajduje się przy alei Wyzwolenia. Natomiast informacje o innych dyżurnych aptekach można znaleźć w wyszukiwarce internetowej - informuje Michał Kasiak z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.- Do godziny 24 jest otwarta apteka przy ulicy Łukasińskiego, do 23 funkcjonuje apteka przy Alei Wojska Polskiego, zaś do 22 można też nabyć leki w aptekach na ulicy Gierczak i Szwedzkiej. W pozostałych miejscowościach regionu informacje o aktualnie dyżurujących aptekach są publikowane na stronach internetowych poszczególnych powiatów - mówi Kasiak.Szczegółowy wykaz placówek nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej można znaleźć na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.Edycja tekstu: Kamila Kozioł