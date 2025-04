Po śniadaniu na spacerek... "Żeby był lepszy apetyt przy obiedzie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jasne Błonia, Wały Chrobrego, a także park Żeromskiego - to miejsca chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów podczas wielkanocnego wypoczynku w Szczecinie.

Zapytaliśmy mieszkańców jak zregenerować siły po świątecznym śniadaniu.



- Jesteśmy z Zielonej Góry, pierwszy raz w Szczecinie, zwiedzamy piękne miejsca. Cudownie jest... - Taką pogodę to chciałem wczoraj mieć. Wczoraj była gorsza, ale dzisiaj jest ok. - Przyjemnie tak pochodzić, fajnie, dla zdrowia. Dzieliliśmy się jajeczkiem, bo to trzeba, bo taka tradycja. - Po prostu powinniśmy to szanować i to przekazywać z pokolenia na pokolenie, żeby to tkwiło w nas, Polakach. Teraz przerwa, żeby był lepszy apetyt przy obiedzie. Można dłużej posiedzieć przy stole świątecznym i trochę więcej zjeść. - My idziemy przed siebie: na zamek. - Staramy się, jak jest ciepło to wychodzimy - mówili.



Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych są dniami ustawowo wolnymi od pracy.