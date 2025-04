Wyrzucanie jedzenia do kanalizacji grozi jej zatkaniem lub awarią

"Resztki" ze Świątecznego stołu niech trafią do potrzebujących, a nie do toalety czy zlewu - przypomina szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Edycja tekstu: Michał Król

Co roku w czasie świąt i po nich ZWiK notuje zwiększoną liczbę zgłoszeń, dotyczących zatkanej kanalizacji - mówi rzeczniczka zakładu Hanna Pieczyńska.- Działając w ten sposób narażamy się nie tylko na awarię czy zatkanie naszej sieci kanalizacyjnej, ale również awarię tej części sieci, która jest miejska. Dodatkowo dokarmiamy szczury - mówi Pieczyńska.Do toalety czy zlewu nie można wyrzucać żadnego jedzenia ani środków higienicznych innych niż papier toaletowy. To, co zostanie nam po świętach można zawieźć do jadłodzielni.