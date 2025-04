"Wodna bitwa" w Przelewicach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dziś w Przelewicach woda lała się wiadrami. A to wszystko z okazji Lanego Poniedziałku. Jak zapewniają mieszkańcy, z wodnej bitwy nikt nie wyjdzie suchy.

Nie udało się to także naszej reporterce. - To tradycja. Co rok jest tak tutaj w Przelewicach. - Suchy stąd nikt dziś nie wyjdzie. - Trwa wodna wojna, czyli tak zwany Lany Poniedziałek. To tradycja, którą nasza jednostka podtrzymuje już od dłuższego czasu. - Jestem cały mokry już, aż mi spodnie spadają. Nie ma dziś żadnych sojuszów. Najlepsza zabawa - podkreślali uczestnicy.



Tradycyjnie, śmigus-dyngus obejmował dwa odrębne zwyczaje: "suchy" śmigus, polegający na smaganiu zielonymi gałązkami, oraz "mokry" dyngus, czyli polewanie wodą.



