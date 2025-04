Zaskoczenie śmiercią papieża Franciszka - także wśród duchownych

Informacja przyszła na nas niespodziewanie - tak o śmierci papieża Franciszka mówi studiujący w Rzymie ks. Jakub Suszyński ze Szczecina.

- Informacje o stanie zdrowia papieża dochodziły do nas. Ta perspektywa, że papież może odejść była bardzo realna. Myślę, że dla wszystkich jest to zaskoczenie, bo jeszcze wczoraj był, błogosławił, powiedział kilka słów: dobrych świąt, dobrej paschy. Jeszcze miał te siły - mówi ksiądz.





Papież jeszcze w niedzielę udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi.To był pontyfikat przede wszystkim otwarty na ludzi - dodaje Suszyński.- To był papież na pewno odważny, który bardzo kochał Kościół i ludzi, tych najbardziej wykluczonych, tych ostatnich. On bardzo się za nimi opowiadał, bardzo ich szukał i bardzo nas uczył tego, że nie powinniśmy skupiać się przesadnie na sobie, na naszym dobrym samopoczuciu, ale wychodzić do innych - mówi ks. Jakub Suszyński ze Szczecina.Obecnie trwają przygotowania do pogrzebu papieża Franciszka, jak i do wyboru jego następcy.