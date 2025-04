Sede vacante: co się dzieje w Watykanie po śmierci papieża?

Po śmierci papieża, w kościele rzymskokatolickim rozpoczął się okres tak zwanego sede vacante. To czas, w którym tron biskupa Rzymu pozostaje nieobsadzony, a władzę w Stolicy Apostolskiej obejmuje wyznaczony kardynał kamerling, w tym przypadku Irlandczyk, Kevin Farrell.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Jego pierwszym zadaniem jest organizacja pogrzebu Ojca Świętego - mówi pochodzący ze Szczecina ks. Jakub Suszyński, studiujący w Rzymie.- Oczywiście, papież wydał jakieś dyspozycje odnośnie swojego pogrzebu. Znamy je troszkę z mediów. Zobaczymy, co z tego, co papież zreformował, zaplanował, zostanie spełnione - podkreśla ks. Suszyński.Równolegle z przygotowaniem uroczystości pogrzebowych trwają prace nad zwołaniem konklawe, które wybierze następcę Franciszka.- Jeszcze raz widziałem informację na oficjalnej stronie Watykanu, że jutro już o 9.00 będzie pierwsze spotkanie kardynałów. Konstytucja apostolska mówi o 20 dniach od śmierci papieża, także 20 dni mają kardynałowie na zwołanie konklawe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce - dodaje ks. Suszyński.W konklawe wezmą udział kardynałowie, którzy nie ukończyli 80. roku życia i zachowali prawa elektorskie. Obecnie jest ich 135.