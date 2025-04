Metropolita szczecińsko-kamieński wzywa do modlitwy w intencji papieża

Święta wielkanocne przypominają tę fundamentalną prawdę wiary chrześcijańskiej, że życie się zmienia, ale się nie kończy...

W tym właśnie szczególnym czasie odszedł papież Franciszek - mówi ksiądz Krzysztof Łuszczek, rzecznik archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.- Pan Bóg wybrał dla niego najlepszy czas z możliwych, bo to jest niedziela paschalna prawie... Za niego i za jego pontyfikat chcemy się modlić. Do tej modlitwy wzywa arcybiskup Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński, który już zachęcił parafię, księży i wiernych do tego, aby codziennie dodawać do codziennych modlitw i mszy świętych, wezwanie za papieża Franciszka. A w przyszłą niedzielę, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, zostanie odprawiona w Katedrze Szczecińskiej o godzinie 12.00 msza święta za całe bogactwo pontyfikatu papieża Franciszka. Na tą mszę świętą do Szczecińskiej Katedry już dzisiaj zapraszam - dodaje ks. Łuszczek.Papież Franciszek zmarł dziś o godzinie 7.35 w wieku 88 lat.