Wierni gromadzą się na placu św. Piotra w Rzymie

Wierni i turyści przybyli do Rzymu i gromadzą się na placu św. Piotra. Planowana jest wspólna modlitwa w intencji zmarłego papieża Franciszka.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Wszystko się zawiesza i zatrzymuje. To jest taki czas żałoby, jedności wśród ludzi i to wcale nie tylko pośród wierzących, pośród katolików. Tłumy spontanicznie gromadzą się na Placu Świętego Piotra, ale będą też organizowane różne modlitwy. Między innymi dzisiaj o godzinie 19.30 odbędzie się różaniec za duszę papieża Franciszka. Będzie również jutro msza święta w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, czyli tej najważniejszej świątyni chrześcijaństwa - Matce Kościoła - mówi Magdalena Wolińska Redi, reporterka katolickiej stacji telewizyjnej EWTN.Wiele planów i uroczystości musiało ulec zmianie - dodaje z Rzymu przewodniczka Barbara Kamińska. 21 kwietnia, to data uznawana za moment założenia Rzymu, dodatkowo w Kościele obchodzony jest rok jubileuszowy.- Została odwołana historyczna parada, zostały odwołane wszystkie obchody związane z urodzinami Rzymu oraz kanonizacja zaplanowana na 27 kwietnia, więc od razu się wszystko ruszyło. Trzeba pamiętać o tym, że w tym momencie papież odchodzi jeszcze podczas obchodów jubileuszu, roku jubileuszowego, więc tym bardziej jest to sytuacja wyjątkowa - podkreśla Kamińska.Rzym spodziewa się dużej liczby gości, którzy przybędą na uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka. Bazylika św. Piotra w Watykanie, będzie w tym czasie niedostępna dla turystów.Papież Franciszek zmarł dziś o godzinie 7.35 w wieku 88 lat.