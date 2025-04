Dzwon szczecińskiej katedry odezwał się w hołdzie papieżowi [WIDEO, ZDJĘCIA]

W dniu śmierci papieża Franciszka, hołd głowie Kościoła Katolickiego oddano w wielu miejscach na świecie. Także w Szczecinie, gdzie punktualnie o godzinie 20.00 rozbrzmiał dzwon przy katedrze.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

- No smutek. Oczywiście jest różnica w tym, co było 20 lat temu, kiedy odszedł nasz papież. Papież Franciszek nadał odpowiednie tory Kościołowi. Szkoda takiego człowieka... - Ludzie żyją, ludzie umierają. Zawsze przykro, jak odchodzą ludzie i żegnają się z tym życiem. - Trochę przykra sytuacja, ale no co możemy zrobić. - Bardziej mną wstrząsnęło jednak jak papież Polak zmarł. To była inna atmosfera. Dużo płakałam. - Był wyjątkową osobą. Takiego już papieża nie będzie w historii. Bardzo smutno. Przyszedłem tu o godz. 20.00 dla niego. Czekam, aż zabije ten dzwon... - opowiadają szczecinianie.Papież Franciszek zmarł w poniedziałek, w wieku 88 lat, w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc. Był jednym z najstarszych papieży w dziejach Kościoła. Jego pontyfikat trwał 12 lat i cztery miesiące.