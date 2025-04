Willa Strutza do remontu

420 tysięcy złotych przeznaczyć chcą szczecińscy radni na zachowanie - w obecnym stanie - przedwojennej willi rodziny Strutz.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Decyzję, m.in. w tej sprawie podjąć mają już w trakcie najbliższej sesji, którą zaplanowano na 23 kwietnia. To wydatek niezbędny, aby zapobiec postępującej degradacji tego obiektu.- To jest pierwszy etap niezbędnych prac zabezpieczających, żeby powstrzymać destrukcję tego budynku. Chodzi głównie tutaj o wyeliminowanie nieszczelności dachu, naprawę części wieżowej i techniczne zabezpieczenie polichromii - wylicza Miejski Konserwator Zabytków Michał Dębowski.Zdaniem Dębowskiego dalszy zakres prac w willi rodziny Strutz zależeć będzie głównie od docelowej funkcji tego obiektu. W jego ocenie będą to koszty sięgające co najmniej kilku milionów złotych.- Dopóki nie będzie wypracowana całościowa koncepcja zagospodarowania i nadania określonych funkcji, trudno mówić o kwotach, ale - porównując chociażby z innymi tego typu obiektami w mieście - sama elewacja czy zagospodarowanie terenu..., myślę, że powyżej 3 milionów - dodał.Przedwojenna willa rodziny Strutz położona jest przy ulicy Lipowej 19. Według wstępnych założeń w miejscu tym docelowo powstać ma nowe miejsce na działalność społeczno-kulturalną północnej części Szczecina.