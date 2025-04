Zagrożenie pożarowe w zachodniopomorskich lasach

Niska wilgotność ściółki leśnej, suche trawy, wiatr i brak zieleni - to wszystko sprawia, że leśnicy borykają się z pożarami lasów. W jednym z najbardziej zagrożonych w naszym regionie, czyli w Nadleśnictwie Kliniska, odnotowano od początku roku już prawie 20 pożarów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Tylu w tych lasach nie było od blisko 30 lat - informuje nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski.- Mamy najwięcej pożarów w całym kraju, niestety, ale pożary są szybko "łapane". Powierzchnie są bardzo niewielkie, bo to są pożary kwalifikowane jako małe i to są powierzchnie średnio około pięciu arów - powiedział.Obecny system funkcjonujący w lasach pozwala "łapać" pożary bardzo szybko - dodaje nadleśniczy. W jego ocenie ogień pojawia się głównie przez ludzką nierozwagę.- Głównie to jest ludzka nieostrożność. Już nawet nie chcę zgadywać, że także celowe podpalenia, bo to świadczy po prostu o ludzkiej głupocie i braku świadomości, na co naraża nas wszystkich, społeczeństwo i przyrodę takie zachowanie - dodał.Pogoda niezmiennie sprzyja wycieczkom do lasu. Dlatego też leśnicy nadal apelują o szczególną ostrożność w kontakcie z przyrodą.