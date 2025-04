Blisko kilometrowy odcinek ul. Okopowej przejdzie remont

Ulica Okopowa w Kołobrzegu przejdzie kompleksowy remont. Chodzi o długi, 800-metrowy odcinek, a finalny efekt prac poznamy za rok.

Edycja tekstu: Michał Król

Prace przewidziane są na całym odcinku łączącym ulicę Jagiellońską z Kupiecką. Chociaż w ogłoszonym przez miasto przetargu oferty można składać do 28 kwietnia, to na efekt przeprowadzonych prac trzeba będzie poczekać znacznie dłużej.Rzecznik kołobrzeskiego magistratu Michał Kujaczyński tłumaczy, że urzędnicy chcą uniknąć dodatkowych utrudnień w sezonie letnim.- Wykonawca będzie miał 350 dni na wykonanie całej inwestycji. Początek prac może nastąpić dopiero we wrześniu. Chodzi o to, żeby ominąć sezon letni, żeby w tym czasie te prace nie trwały - mówi Kujaczyński.Poza nową nawierzchnią jezdni i chodników na całym odcinku zostanie zamontowane nowe oświetlenie.Miasto zdecydowało się również na montaż kolejnego systemu SafePass przy przejściu dla pieszych prowadzącym do Szkoły Podstawowej nr 7. Chodzi o specjalne światła ostrzegające kierowców o osobie zbliżającej się do „pasów”. To rozwiązanie z powodzeniem działa już na dwóch innych kołobrzeskich ulicach.