Granty Osiedlowe 2025 rozdane

Dofinansowanie dla dwunastu szczecińskich rad osiedli. To w ramach tegorocznej edycji "Grantów Osiedlowych 2025" w Szczecinie. Po raz kolejny środki wesprą m.in organizację festynu Fly Day- mówi przewodniczący rady osiedla Dąbie Łukasz Owczarek.

- Jest to impreza, która cieszy się niezwykłą popularnością i wyjątkowa jest dla naszych mieszkańców, nie tylko Dąbia, ale w ogóle Prawobrzeża Szczecina, bo jesteśmy oddaleni od centrum, co pewnie rezonuje na spojrzenie lokalnych władz. Kontynuacja jest sygnałem, że jesteśmy zauważalni - mówi Owczarek.Integracja społeczności lokalnej jest naszym priorytetem - kino pod chmurką jest tego przykładem - podkreśla wiceprzewodniczący rady osiedla Żelechowa Mirosław Marcinów.- Głównym sercem całej tej imprezy jest Kino Pod Chmurką. W znacznej mierze skonsumuje cały ten grant. Imprezy związane z edukacją ekologiczną, wycieczkę po parku, gdzie mamy rozpoznawanie drzew, czyli to co może zapewnić mieszkańcom taką integrację, poznanie się bliższe - mówi Marcinów.W tegorocznej edycji Grantów Osiedlowych 2025 dofinansowanie otrzymają 42 projekty. Oprócz wydarzeń to także stacje ładowania rowerów, ławki solarne oraz nowy sprzęt dla siłowni pod chmurką i placów zabaw.Łączna wysokość grantów to pół miliona złotych.Edycja tekstu: Kamila Kozioł