W Pionierze grają klasyki Lyncha

W Pionierze rozpoczyna się przegląd filmów Davida Lyncha. Przez cały tydzień będziemy podziwiać surrealistyczne i eksperymentalne klasyki reżysera.

Przed nami nie tylko seanse, ale i spotkania oraz dyskusje w szerokim gronie - zapowiada Katarzyna Błażewicz, kierowniczka Pioniera.



- Takie moje wymarzone wydarzenie właściwie, które gdzieś tam sobie w głowie budowałam też wcześniej, później się tak niefortunnie zdarzyło, że Lynch zmarł. Jest to właściwie pierwsza część tego przeglądu, jeszcze tego nigdy nie mówiliśmy, że druga część się też pojawi, jeszcze na pewno w tym roku - mówi Błażewicz.



A podczas części pierwszej na ekrany wróci prequel kultowego serialu.



- No dla mnie w ogóle to, że można będzie obejrzeć Twin Peaks na dużym ekranie, jest po prostu szaleństwem. Ogniu krocz ze mną, The Missing Pieces - dodaje Błażewicz.



Podczas wydarzenia "Tribute to David Lynch" poznamy też nową formułę "Strony kina" - to oglądanie filmów wspólnie ze szczecińskimi pisarzami i późniejsza dyskusja w bibliotece ProMedia. We wtorek o 17:30 odbędzie się spotkanie z Markiem Stelarem - bilety na to wydarzenie są już niestety wyprzedane, ale można jeszcze zakupić wejściówki na seans "Zagubionej autostrady" o 20.



W kolejnych dniach będziecie za to mogli obejrzeć krótkie metraże Lyncha, "Głowę do wycierania", czy film dokumentalny "David Lynch: żyć sztuką".



