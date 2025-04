Ekoport przeszkadza mieszkańcom

Ekoport nocą. Fot. Aleksander Makowski [Radio Szczecin]

Oświetlenie szczecińskiego ekoportu przy ulicy Taczaka nie daje spokoju mieszkańcom bloku przy ulicy Kutrzeby.

Jak mówią lokatorzy pobliskiego budynku, oświetlenie znajdujące się na terenie sortowni jest za intensywne i przeszkadza w wieczornym odpoczynku.



Lampy są skierowane w kierunku budynków mieszkalnych i niestety nie dają mieszkańcom spać. Jak tylko jest ciemniej na dworze, to te lampy już świecą, bo po prostu widać je w mieszkaniach.- Uważam, że nie jest to potrzebne. Nie ma w ogóle żadnego celu. Ten blok zasłania.- A oni z tamtej strony mają taki problem - mówią mieszkańcy.



Oświetlenie stanowi formę zabezpieczenia ekoportu, tłumaczy rzeczniczka prasowa Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie Paulina Łątka.



- Oczywiście sprawdzimy, co da się zrobić z tym problemem. Na obiekcie jest zamontowane dosyć mocne oświetlenie, które jest powiązane z systemem antywłamaniowym. Jasność halogenów zostanie oczywiście zmniejszona i będziemy szukać docelowego rozwiązania, które poprawi komfort naszych sąsiadów - mówi Łątka.



Do sprawy będziemy jeszcze wracać.



