Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Trzy miesiące aresztu dla 48-latka z Płot za napaść na policjantów i agresywne zachowanie wobec sąsiadów.

Podczas domowej interwencji mężczyzna rzucił się na policjantów z nożem, znieważył i naruszył ich nietykalność. Oddał też strzał z broni pneumatycznej do jednej z pokrzywdzonych osób.



Sąd zdecydował, że trafi do aresztu. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł