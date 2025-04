Centra Aktywności i Wolontariatu dla Seniorów

Maciej Homis. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/archiwum]

Powstanie dziewięć Centrów Aktywności i Wolontariatu dla Seniorów na terenie całego województwa. To w ramach unijnego projektu Social Silver.

Jeden z takich punktów będzie działał również w Szczecinie, a jego celem będzie zwiększenie zaangażowania seniorów w życie lokalnej społeczności.



- Seniorzy będą mogli uzyskać wsparcie, ale też promować właśnie i zachęcać seniorów do podjęcia aktywności, do podjęcia wolontariatu, do współpracy... Będą to też miejsca, w których będą odbywały się ciekawe warsztaty, spotkania, różnego rodzaju organizowanie wyjść kulturalnych - zapowiada Maciej Homis, rzecznik MOPR.



Otwarcie Szczecińskiego Centrum planowane jest na styczeń przyszłego roku. Łącznie we wszystkich punktach wsparciem zostanie objętych ponad 1000 seniorów.



