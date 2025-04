Rzucanie granatami i strzelanie. Wojsko zaprasza na trening

Strzelanie, rzut granatem, walka wręcz czy nauka przetrwania w terenie - to tylko niektóre umiejętności, jakich żołnierze 8 Flotylli Obrony Wybrzeża będą uczyć podczas zajęć "Trenuj z wojskiem".

Edycja tekstu: Michał Król

Zapisy na zajęcia są otwarte - mówi kpt. Łukasz Koziarski.- Jest to jednodniowy program. 8 godzin szkolenia dla osób ze środowiska cywilnego. Przewidzieliśmy naprawdę gro atrakcji, bo tak to po prostu trzeba traktować. Zachęcamy do tego, żeby właśnie zobaczyć, jak to jest być na co dzień żołnierzem - mówi Koziarski.Szkolenie w świnoujskiej jednostce wojskowej odbędzie się 24 maja. Zgłoszenia przyjmowane są mailem na adres: tzw.swinoujscie@ron.mil.pl.