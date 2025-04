Dzień otwarty w policji. "Każda interwencja jest inna" [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Ta praca to nie tylko uliczne patrole" - mówią policjanci z Oddziału Prewencji w Szczecinie. Funkcjonariusze, w ramach dnia otwartego, gościli na placu w jednostce przy ulicy Kaszubskiej m.in. młodzież.

- W prewencji każdy dzień jest inny, każda interwencja jest inna. Musimy być przygotowani na wszystko, bo nie wiemy z kim mamy po prostu do czynienia. W każdym dniu można powiedzieć pracujemy w innym województwie. To nie jest stricte sama służba patrolowa. Dużo wyjazdów do stolicy. 18 lat już pracuję w oddziale prewencji - mówi Traut.





- Ciężko, nie jest to łatwe. Generalnie oddział prewencji policji w Szczecinie jest taką specyficzną jednostką. Zasięg działania naszego to jest cała Polska. Dzisiaj jesteśmy w Szczecinie, a za 7-8 godzin możemy się pojawić w Warszawie, bo tam będą nas potrzebowali. Jak były działania na granicy z Białorusią, to też byliśmy. Wszystkie zabezpieczenia imprez masowych, mecze - to też my. Teraz nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną - mówi Krywionek.



Edycja tekstu: Michał Król

Był pokaz musztry zespołowej i sprzętu. Zainteresowani mogli dowiedzieć się też, jak wygląda praca w Oddziale Prewencji. O jej specyfice opowiedzieli nam aspirant Rafał Traut i Natalia Krywionek.Do zapełnienia w zachodniopomorskim garnizonie jest ponad 500 wakatów. W zachodniopomorskiej policji pracuje 4440 funkcjonariuszy.