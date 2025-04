Nowa siedziba szczecińskich strażaków coraz bliżej [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

To kolejny krok do powstania nowej siedziby, która ma służyć szczecińskim strażakom. Z remizy przy ulicy Grodzkiej, obok placu Orła Białego przeniosą się w okolice ulicy Twardowskiego.

Działkę pod budowę nowej siedziby przekaże strażakom miasto. Podpisano list intencyjny w tej sprawie.



Obecna siedziba przy ulicy Grodzkiej nie spełnia już standardów. Potrzebny jest lepszy dojazd do zdarzeń i nowoczesny sprzęt - mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek: - Pojawi się w centrum - u zbiegu Twardowskiego i 26 Kwietnia, przy jednej z ważnych arterii komunikacyjnych Szczecina z doskonałym wyjazdem w wielu kierunkach. No i będziemy wspólnymi siłami zmierzali do przygotowania tego projektu - dodaje Krzystek.



Szczecin jest kluczowym punktem na mapie województwa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej - mówi zachodniopomorski komendant Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Mirosław Pender.



- Musimy zapewnić bardziej optymalne warunki bezpieczeństwa w mieście. Wiele elementów za tym przemawia. Jest to jednostka, która tak naprawdę ma najwięcej zdarzeń na terenie całego naszego województwa - dodaje Pender.



Budowa ma kosztować około 40 milionów złotych, jednak ostateczną kwotę poznamy, dopiero gdy powstanie projekt i kosztorys inwestycji.



List intencyjny w sprawie przekazania miejskiej nieruchomości na potrzeby budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Szczecinie, podpisali m.in. wojewoda zachodniopomorski i prezydent Szczecina.



Autorka edycji: Joanna Chajdas