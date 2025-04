Uratowali psa uwięzionego przez kilka dni na falochronie [ZDJĘCIA]

Pies uwięziony na falochronie w kołobrzeskim porcie. Zwierzę nie potrafiło się wydostać spod betonowych gwiazdobloków przez kilka dni. Pomoc nadeszła w samą porę.

Edycja tekstu: Michał Król

Piski zwierzęcia wydobywające się spod betonowej konstrukcji usłyszeli spacerowicze jeszcze w niedzielę. Pomimo przybycia na miejsce służb psa nie udało się odnaleźć. Sytuacja powtarzała się jednak, więc miejscowe służby poprosiły o pomoc pracowników schroniska dla zwierząt.Ci rozstawili specjalne żywołapki. Okazało się, że pies nie był zakleszczony, lecz po prostu nie mógł wydostać się spod betonowej konstrukcji. Gdy wszedł do pozostawionej klatki, udało się go bezpiecznie wydostać.Kierownik schroniska „Reks” Arkadiusz Pluciński mówi, że pies był wystraszony i odwodniony.- Był zestresowany, bo sytuacja była wybitnie nietypowa. Musimy go przebadać, bo jakby nie patrzeć kilka dni tam siedział i musimy sprawdzić, czy nie jest za mocno odwodniony - mówi Pluciński.Zwierzę nadal przebywa w schronisku. Udało się jednak ustalić jego właściciela.