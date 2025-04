Kocie oczka na Skolwinie. Zdania wśród mieszkańców są podzielone [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Są szklane, wystają z asfaltu i mają zwiększać bezpieczeństwo pieszych. Kocie oczka - bo o nich mowa, to szklane odblaski zamontowane przy przejściach dla pieszych na Skolwinie.

Rowerzyści są jednak podzieleni. Jedni uważają że zwiększają widoczność pieszych, drudzy, że stanowią niebezpieczny element, który może doprowadzić do wypadku. Sprawa została poruszona w Facebookowej grupie "Rowerem przez Pomorze Zachodnie".



Kontrowersyjnemu oświetleniu przyjrzała się nasza reporterka. - Dla uczestnika ruchu, to jest niewidoczne. To jest bardziej niebezpieczne niż zapewniające bezpieczeństwo. - Jest oświetlone przejścia dla pieszych, dla rowerzystów. Ja mogę zawsze ominąć. Mi nie przeszkadza to. - Widać z daleka, jest dobrze. To jest szkło, to pewnie można się poślizgnąć, zawsze trzeba uważać, ale podoba się. - Taką wąską oponką najechać na to, to naprawdę jest niefajnie, nie? Nawet bokiem, przy śliskiej nawierzchni będzie można się ześlizgnąć. - Dla mniej zaawansowanych może być niebezpieczne - mówią rowerzyści.



Ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Arkadiusz Kuzio przekonuje, że elementy te są stosowane na drogach w Szczecinie powszechnie i nie stanowią zagrożenia.



- One są widoczne, naprawdę w niczym nie przeszkadzają i nie zagrażają bezpieczeństwu. Są to urządzenia, które posiadają homologację, zostały dopuszczone do ruchu - podkreśla Kuzio.



O poprawność zamontowanych odblasków zapytaliśmy ZDiTM, czekamy na odpowiedź.



Autorka edycji: Joanna Chajdas