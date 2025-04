Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez działaczkę PiS i Nawrockiego

Agnieszka Kurzawa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez radną sejmiku wojewódzkiego Agnieszkę Kurzawę.

Szczecińska przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości opublikowała w mediach społecznościowych nagranie grupy osób o ciemniejszej karnacji, czekających na przystanku autobusowym. Był też podpis, tu cytat: "czy to już pierwsza transza inżynierów z Niemiec?".



- To nawoływanie do nienawiści - mówi działaczka społeczna i prawniczka Dagmara Adamiak, która złożyła wczoraj zawiadomienie. - Apelowałam do pani Agnieszki, żeby usunęła, żeby się powstrzymała, ale niestety tego nie zrobiła. Jej działania mają wpływ na społeczeństwo, mają wydźwięk i powodują niebezpieczeństwo dla ludzi o ciemniejszym odcieniu skóry - podkreśla Adamiak.



W zawiadomieniu ujęty został też kandydat na prezydenta Karol Nawrocki, który w swoich mediach społecznościowych udostępnił wpis radnej Kurzawy - dodaje Adamiak: - Udostępnił w swoich materiałach wyborczych, wskazując, że to są niebezpieczne osoby i trzeba na nie uważać, my musimy robić wszystko, żeby zabezpieczać nasz kraj przed tymi ludźmi. Jest to nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym i rasowym.



W marcu do szczecińskiej prokuratury wpłynęło też zawiadomienie w sprawie wpisu szczecińskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Artura Szałabawki, który zamieścił w sieci zdjęcie mężczyzny o ciemnej karnacji.