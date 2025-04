Young Leosia spotkała się z fanami w Pałacu Młodzieży [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Spotkanie z Young Leosią w szczecińskim Pałacu Młodzieży.

Wokalistka Sara Sudoł, występująca pod pseudonimem scenicznym Young Leosia, spotkała się z młodymi fanami w szczecińskim Pałacu Młodzieży, w którym rozpoczynała swoją przygodę z muzyką.



Jak mówią uczestnicy spotkania, to niecodzienna okazja, by zobaczyć Young Leosię w Szczecinie. - Przyszłam tutaj dla zabawy, bo lubię Leosię. - Mój ulubiony kawałek to myślę, że jest "Noc Aniołów". - Ja "Różowe diamenty" najbardziej lubię - wymieniają fani.



- Kiedyś sobie porozmawialiśmy, wówczas zapytałem czy mogłaby nas odwiedzić. Historia zatoczyła koło... Ona na tej scenie występowała, tutaj śpiewała - mówi nauczyciel muzyki w Szczecińskim Pałacu Młodzieży Dariusz Chmielewski.



- Pamiętam z Pałacu Młodzieży Darka przede wszystkim, ponieważ chodziłam do niego na zajęcia z wokalu. (...) Pamiętam też obóz, który zapoczątkował to wszystko. Była tam grupa bębniarska i wokalna. Stwierdziłam, że bębniarką nie będę najlepszą, więc spróbuję zaśpiewać... No i tak od tego się wszystko zaczęło - wspomina wokalistka, występująca pod pseudonimem Young Leosia.



W czwartek, w szczecińskim kinie Kosmos odbędzie się koncert Young Leosi.



