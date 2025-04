Trojaczki urodzone w szpitalu "Zdroje" są już w domu [ZDJĘCIA]

fot. SPSZOZ "Zdroje" fot. SPSZOZ "Zdroje"

Trojaczki opuściły szczeciński szpital "Zdroje". Pierwsze urodzone w tym roku trojaczki w województwie zachodniopomorskim, po 7 tygodniach hospitalizacji na oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, wraz z rodzicami opuściły szpital.

Jak mówi Barbara Wojda, mama dzieci, o ciąży dowiedziała się w 6 tygodniu: - Byliśmy zestresowani bardzo, ogarnął nas trochę strach. Tak naprawdę to dopiero jak dzieciaczki się urodziły, pojawiły na świecie, to do nas dotarło, że mamy to potrójne szczęście.



Przebieg ciąży był bezproblemowy, żadne powikłania nie występowały, na świat przyszły dwie dziewczynki i chłopiec - mówi lekarz prowadzący ciążę dr Wojciech Halec: - Ponieważ jest to już któraś z kolei ciąża prowadzona w naszym ośrodku, to w zasadzie mamy już takie doświadczenie zebrane przez te lata, że specjalnie nie musieliśmy się do tego przygotowywać.



W 2025 roku w szpitalu "Zdroje" urodziło się 400 noworodków. Wśród nich było 6 par bliźniąt, a także wyżej wspomniane trojaczki.



