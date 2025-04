Został niespełna tydzień na rozliczenie się z fiskusem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Termin złożenia deklaracji podatkowej za 2024 rok upływa 30 kwietnia.

Edycja tekstu: Michał Król

Nie czekajmy na ostatnią chwilę i sprawdźmy swoje deklaracje, bo dzięki temu możemy wiele zyskać - przekonuje Maciej Koniuszewski z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.- Warto zajrzeć do swojej deklaracji wcześniej, aby skorzystać z ulgi odliczeń. Również można skorzystać z odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości 1,5% podatku należnego - mówi Koniuszewski.W 2023 r. zdecydowana większość podatników - aż 95 proc. - złożyła swoje zeznania podatkowe drogą elektroniczną. Jednak niektórzy nadal wolą rozliczać się tradycyjnie.- Dla mnie to jest taka czarna magia, ale jakoś sobie poradzę. Obliczam sobie podatek, tak jak kiedyś. - Ja nie chcę online, bo ja za dużo tych PIT-ów jeszcze mam. Komputer tylko w pracy stosuję. - Przyszedłem, wypełniłem ten PIT, bo tak to wszystko się dzieje automatycznie - mówią szczecinianie.Internetowe rozliczenie ma też inne korzyści. Złożenie deklaracji drogą elektroniczną gwarantuje szybszy zwrot nadpłaconego podatku.