Wirus RSV jest groźny zarówno dla dzieci jak i dorosłych

Lekarze alarmują, że wirus RSV jest niesłusznie kojarzony z problemem pediatrycznym, podczas gdy coraz częściej poważnie chorują także dorośli.

Może u nich prowadzić do śmiertelnie groźnych powikłań, w tym zapalenia mięśnia sercowego - alarmuje dr Magda Wiśniewska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.- U małych dzieci może skończyć się to nawet ciężką niewydolnością oddechową, pobytem na intensywnej terapii i koniecznością respiratoroterapii. To co obserwujemy w ostatnich dniach to zwiększona liczba zachorowań u osób starszych, właśnie seniorów, którzy zapadają na ciężkie zapalenia oskrzeli i płuc - mówi Wiśniewska.Od 1 kwietnia z darmowej szczepionki przeciwko RSV mogą korzystać kobiety w ciąży i osoby od 65. roku życia. Częściowa refundacja na poziomie 50 proc. przysługuje osobom między 60. a 65. rokiem życia. Koszt szczepionki dla takich pacjentów to ok. 400 zł.