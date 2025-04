Rozwój miast nie może być kwestią przypadku. "Deweloperzy robią, co chcą"

Miasta powinny się rozwijać według planu, a nie przypadku - jak to się niestety dziś często dzieje - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" profesor Tadeusz Markowski z katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

To od włodarzy miasta zależy, kto ma decydujący wpływ na przyszłość - tłumaczył profesor, który był gościem Małgorzaty Frymus.Jednak czasem, brak planów zagospodarowania pozwala na to, że deweloperzy robią, co chcą - przyznał profesor Markowski: - Deweloper traktuje przestrzeń jako miejsce dla maksymalizacji zysków. Wybiera takie miejsca, w których może uzyskać największe korzyści dla sprzedaży danego obiektu. A więc chodzi o piękny widok z okna, przy czym nie myśli się o tym, że się zasłania go innym.Trzeba jednak pamiętać, że każdy budynek jest osadzony w jakimś kontekście - podkreślał profesor: - Z drugiej strony, w długiej perspektywie, jeżeli pozwalamy na tego typu zabudowę, która pogarsza warunki innych, to obniżamy wartość całego miasta.Profesor Markowski dwa lata temu otrzymał od Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego tytuł doktora honoris causa, a odwiedził Szczecin z okazji sesji naukowej, organizowanej przez ZUT.Cała "Rozmowa pod Krawatem" z profesorem Tadeuszem Markowskim do wysłuchania i do zobaczenia na naszej stronie w zakładce audycji oraz na radiowym Facebooku