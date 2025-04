Zakończenie roku szkolnego maturzystów. "Będę tęsknić do tego, co się działo na przerwie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Nowy, ekscytujący etap przed nami" - mówią maturzyści z I LO w Szczecinie, którzy właśnie opuszczają szkolne mury.

Edycja tekstu: Michał Król

Świadectwa ukończenia szkoły trafiły także do rąk uczniów techników i szkół branżowych II stopnia. Sprawdziliśmy ich plany, obawy i przyszłe tęsknoty.- Całkiem przyjemne. Te cztery lata w końcu się skończyły. Jest taka ekscytacja. - Będę tęsknić, ale bardziej do tego, co się działo na przerwie niż na lekcjach. - Będziemy teraz wyfruwali z gniazda. - Myślę, że najwyższy czas. Cztery lata to i tak dużo, myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na ten dalszy etap - mówią maturzyści.Tym dalszym etapem dla wielu będzie matura. Pierwszy egzamin 5 maja. Matura to zwieńczenie edukacyjnej drogi - mówią wychowawcy żegnających się ze szkołą klas.- Życzę im tylko powodzenia i tyle. Są mądrzy, uczyli się świetnie, także żeby wykorzystali swoją wiedzę, nie denerwowali się. Na pewno będzie wszystko dobrze. - Nie przejmować się maturą. Wiadomo, że jest to jeden z najważniejszych egzaminów, ale trzeba podchodzić do niego po prostu i zdać - mówią nauczyciele.Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści.