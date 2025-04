Szczecińscy kierowcy mają problem z kunami

Kuna leśna. Fot. LubosHouska/pixabay.com

Kostki toaletowe, emitery ultradźwięków, a także naturalne zapachy maskujące - między innymi tak kierowcy walczą z kunami domowymi.

Jak mówią mieszkańcy zdarzenia z udziałem kun są na porządku dziennym w Szczecinie.



- Sam zostałem dotknięty takim pogryzieniem. Samochód stracił moc, sam musiałem to rozwiązać. Kuny lubią kable, izolacje przewodów elektrycznych. - Niestety tak się zdarzyło, że wielu moich znajomych mówiło mi o tym, że kuny weszły im pod silniki zjadły wszystkie okładziny lub jakieś kable - mówili mieszkańcy.



Urządzenia emitujące dźwięk są mało skuteczne w zwalczaniu kun - mówi Marek Kruk, właściciel szczecińskiego sklepu z częściami samochodowymi.



- Wabi je zapach plastiku i gumy, więc środki, które są dostępne do odstraszania, nie są środkami agresywnymi biologicznie. To są środki, które pokrywają zapachy, które mogą je wabić, czyli likwidują zapachy gumy i plastiku - mówi Kruk.



Kuny są drapieżnikami zajmującymi się odławianiem szkodników m.in. takich jak szczury — dodaje lekarz weterynarii Szymon Śnieżko.



Kuna domowa na mocy rozporządzenia ministra środowiska od 2016 roku przestała być gatunkiem chronionym w Polsce. Szczecińskie Okręgowe Koło Łowieckie ma w planach odstrzał 250 osobników.