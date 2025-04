Delegacja z naszej archidiecezji pojechała na pogrzeb papieża Franciszka

Papież nie zostanie pochowany w Bazylice Świętego Piotra, gdzie spoczęli jego poprzednicy, a w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. - Delegacja z naszego regionu również udała się na uroczystość - mówi ksiądz Krzysztof Łuszczek, rzecznik archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

- Do Rzymu przybywają wierni z całego świata, aby wziąć udział w uroczystościach. Są tam również wierni ze Szczecina i z archidiecezji, m.in. grupa alumnów Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie ze swoimi przełożonymi, którzy modlili się już przy trumnie papieża w Bazylice św. Piotra - mówi ks. Łuszczek.- Oddajemy hołd papieżowi, który był symbolem pokory, prostoty i bliskości z drugim człowiekiem - mówi kleryk Marek Giedrys.- To był papież, który nie bał się mówić wprost, wychodzić na peryferia, zarówno i te geograficzne i te duchowe - mówi Giedrys.- Był papieżem prostym w pozytywnym znaczeniu - dodaje ks. Daniel Majchrzak, prefekt w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie.- Jego metody uważane były nawet za niekonwencjonalne, ale taki był Franciszek. Starał się łączyć, przerzucać mosty między ludźmi. To na pewno papież ubogich i cierpiących, papież, którego można nazwać papieżem miłosierdzia - dodaje ks. Majchrzak.Papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny.