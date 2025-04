Pół tysiąca młodych drzew pojawi się w Szczecinie

Będzie 500 nowych drzew w Szczecinie. Nasadzenia już się rozpoczęły i będą kontynuowane w maju.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Najwięcej, bo ponad 200 drzew pojawi się na Cmentarzu Centralnym. Będą to świerki, brzozy, buki, graby, sosny czy modrzewie.Nasadzenia będą prowadzone także w wielu parkach: Noakowskiego, Boryny, Chopina czy Dowbór-Muśnickiego, ale też na uliach: Unisławy, Piastów, Niemierzyńskiej, Monte Cassino, Włościańskiej, Kadłubka oraz na placach: Dziecka i Słowińców.Będą to głównie drzewa liściaste: buki, brzozy, klony, lipy, a także ozdobne: wiśnie, głogi czy śliwy. Koszt całego zadania to ponad milion 200 tysięcy złotych.