Najmłodsi rozdadzą swoje filmowe nagrody [ZDJĘCIA]

W Pałacu Młodzieży to dzieci miał filmowy głos. A to wszystko dzięki 13 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

- Wydarzenie to przywędrowało do nas z Łodzi - mówi Agnieszka Czachorowska opiekun pracowni filmu w Pałacu Młodzieży w Szczecinie.- Dzisiaj zobaczymy polskie filmy animowane. W kategorii przedszkolnej były to filmy zawodowców, adresowane mniej więcej do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Następną kategorią jest kategoria wczesnoszkolna i w tej kategorii również zawodowe filmy, ale też jest konkurs Teraz My, w której to dzieci dzieciom robią filmy - mówi Czachorowska.To dzieci będą wybierać najlepsze animacje. Na co będą zwracały uwagę?- Jak będzie jakiś ciekawy film, no to będę zwracać uwagę na szczegóły po prostu, a jak będzie jakiś nudny, to będę bardziej zwracać uwagę na obrazki. - Będę się kierować tym, jakie są te obrazki, jaki jest scenariusz i jak długa jest historia. - Muzykę i jak to było zrobione, na wykonanie - mówią dzieci.Dzieła, które zgromadzą najwięcej głosów, zdobędą wyjątkowe nagrody - Tobołki Koziołka Matołka.